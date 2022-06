Salongin kattoikkuna ja lusikat kertovat menneestä – sukellusseura nosti ne hylystä Merenkurkussa

Hänen mielestään Vaasaan ehdottomasti kuuluu merimuseo. Kaupungilla on kunniakas historia merenkulussa ja laivanvarustuksessa.

– Laivanvarustaja Wolffilla oli Suomen suurin purjelaivasto 1850-luvulla. Meri on se syy, miksi Vaasa on olemassa. Eikä merimuseoita ole joka kaupungissa rannikolla. Raumalla on, ja Kristiinankaupungissa, mutta seuraava on vasta Raahessa, Riihimäki huomauttaa.