Sampo hoitaa homman kuin homman – Vaasalainen labradorinnoutaja on Vuoden 2022 poliisikoira

Rahat löytyivät seinän takaa

Sampo on koko Pohjanmaan ensimmäinen raha- ja huumekoira.

Erikoiskoiria on ylipäätään vähän, ja vain yksi Pohjanmaan erikoiskoirista on labradorinnoutaja. Toinen on tulossa Seinäjoelle vuodenvaihteessa.

Sampo on virkaurallaan ansiokkaasti löytänyt lukuisia ampuma-aseita sekä rikoksentekovälineitä, runsaasti erilaisia huumausaineita ja huomattavan määrän rahaa.

Niemen mieleen on jäänyt erityisesti eräs etsintätehtävä maatilalla, jossa oli harjoitettu huumekauppaa.

Sampo etsi uutterasti neljä tuntia ja meni lopulta traktorihallin seinästä läpi.

Seinän takaa löytyikin vakuumipakattuna muhkea 70 000 euron setelitukko.