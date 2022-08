Uumajalaiset halusivat oman puiston

Zip Adventure Park on vuonna 2016 avattu monipuolinen seikkailupuisto, jonka valikoimaan kuuluu kiipeily, viisiottelu, bungee -trampoliinit, jalkapallominigolf sekä Nerf Wars ja Archery Wars -aktiviteetit.

Vaasalaisen yrityksen takana ovat omistajat Christian Gull ja Gerarda Katakinaite-Gull.

Seikkailupuisto vetää vuosittain noin 10 000 kävijää. Vierailijoita Vaskiluotoon suuntaa kaikkialta kotimaasta ja myös muista pohjoismaista.

Puisto on auki aina toukokuusta myöhään syksyyn. Koulujen loma-aikojen ulkopuolella puisto on auki viikonloppuisin ja ajanvarauksella ympäri vuoden. Tulevaisuudessa puisto toivoo voivansa kehittää aktiviteettejä yhä pienemmille lapsille. Yritys avasi viime kesänä toisen puiston Uumajaan.

– Uumajan puisto on samantyyppinen kuin Vaasan puisto, mutta jos on käynyt täällä, voi käydä myös Uumajassa, ja siellä on jotain uutta. Uumajassa on samantyyppisiä aktiviteetteja ja kiipeilyratoja kuin Vaasassa, mutta erilaisia esteitä, selittää Annette Alhonen.

Idea Uumajan seikkailupuiston perustamisesta tuli asiakkailta. Vaasan seikkailupuistossa oli käynyt jo pitkään uumajalaisia vieraita, jotka toivoivat puistoa myös Uumajaan, sillä sen lähialueilla ei sellaista ollut.

Juulia Tuominen