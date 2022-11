Siisti haaste Kuparisaaressa – Jukka Leino siirtyi SB Vaasasta Vaasan Sportin Junioreiden toiminnanjohtajaksi

Poikavuosinaan Jukka Leino harrasti palloilua monipuolisesti. Lajikirjoon kuuluivat muun muassa jääkiekko, jalkapallo ja vesipallo.

Tänä päivänä Leino tunnetaan salibandystä, jossa hän on vaikuttanut muun muassa kahdeksan viime vuoden aikana SB Vaasassa toiminnanjohtajana ja valmentajana.

Marraskuun alussa hän aloitti Vaasan Sportin Juniorit ry:n toiminnanjohtajana. Uutta pestiä Leino kuvaa ikään kuin ympyrän sulkeutumiseksi. Aikoinaan hän olisi voinut asettua jääkiekkomaailmaankin, mikäli olosuhteet olisivat olleet toisenlaiset.

– Olen aina ollut kova lätkäjätkä ja koko ikäni seurannut jääkiekkoa intohimoisesti. Sählyurani lähti itse asiassa liikkeelle siitä, että kun lopetin kiekon pelaamisen, olisin halunnut ruveta valmentamaan jääkiekkoa, mutta Eurassa, josta olen kotoisin, ei silloin ollut jäähallia, hän muistelee.

SB Vaasakaan ei ole aivan pieni seura, mutta Sport-junioreissa organisaatio on vahvempi.

– Aika iso juttu on myös oma jaksaminen. Sählypuolella on ollut viime vuodet aika kuormittavaa. Täällä on aika paljon isommat resurssit, eikä kaikki ole yhden ihmisen takana, Leino sanoo.