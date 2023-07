"Sillä tavalla katkaistaan vanhan veneen henki" – Vaasassa veneitä nimetään rituaaleja unohtamatta

Veneiden nimillä pitkä historia

Alusten nimiä tunnetaan historiallisen aikakauden alusta lähtien.

Maailman vanhin tunnettu nimi, englanniksi käännetty Praise of the Two Lands, kuuluu egyptiläisalukselle, joka rakennettiin noin vuonna 2680 eaa.

Vanhimmat tunnetut veneet kantoivat jumalten, pyhimysten tai hallitsijoiden nimiä, sillä heidän voimiensa uskottiin siirtyvän nimen myötä alukseen.

Samasta syystä veneitä on nimetty myös rohkeiden sotilaiden tai vahvojen ja nopeiden eläinten mukaan.

Jumalten, pyhimysten ja hallitsijoiden uskottiin myös suojelevan nimikkoaluksiaan.

Naisten nimet verrattain uusia

Skandinavian alueella veneiden nimiä tunnetaan viikinkiajalta lähtien. Nimet olivat usein runollisia ja viittasivat aluksen muotoon ja ulkonäköön.

Keskiajalla paikkojen ja talojen nimet alkoivat yleistyä veneiden nimissä. Sotien myötä käyttöön tulivat esimerkiksi voittoon, vahvuuteen, sankareihin ja vapauteen liittyvät nimet.

Pyhimysten ja kristillisten nimien ohella muitakin henkilönimiä käytettiin. Ne kertoivat usein siitä, kuka veneen omisti tai keneltä se oli ostettu tai ryöstetty.

Naisten nimet alkoivat yleistyä aluksissa vasta 1700-luvun lopussa, ja 1800-luvulla ne syrjäyttivät miesten nimet.

Samaan aikaan käyttöön otettiin myös säähän, tuuleen ja taivaankanteen liittyviä nimiä.

3-tavuisuus ja a-loppuisuus

Tyypillisen uskomuksen mukaan veneen nimen kuuluu olla 3-tavuinen ja a-loppuinen naisen nimi. Uskomuksen alkuperää ei täysin tunneta.

Vene koetaan kuitenkin usein feminiiniseksi, minkä vuoksi sille annetaan naisen nimi.

Naisen nimen a-loppuisuus voi taas juontaa juurensa latinan kielen tavasta muokata miesten nimistä naisten nimiä (Julian > Juliana). Lisäksi naisten suomalaisten kalenterinimien tavallisin loppukirjain on a. 3-tavuisuutta sen sijaan on selitetty sanan hyvällä kantavuudella ja rytmikkyydellä.

Seremoniat ja nimen vaihto

Tuhansien vuosien ajan alusten vesillelaskun yhteydessä on pidetty jonkinlaisia seremonioita.

Varhaiset kreikkalaiset ovat käyttäneet uhrilahjana viiniä. Nykyisin veneen uutta nimeä voidaan juhlistaa esimerkiksi shampanjalla.

Vanhalle uskomukselle, että veneen nimen vaihtaminen tuo epäonnea, on useita mahdollisia selityksiä.

Jos aluksella oli yiluonnollisen olennon nimi, on nimen vaihtamisen voitu ajatella loukkaavan olentoa. Myös virkavalta on voinut levittää taikauskoa, sillä nimenvaihtoon on ennen liittynyt usein salakuljetusta tai merirosvoutta.

Jari Pakkanen Vaasan Merenkyntäjiltä arvelee, että taustalla voi olla myös uuteen veneeseen totuttelu.

– Kun kipparoi itselleen uutta venettä, niin vene on hieman outo ja sen kanssa voi helpommin sattua jotain. Siitä voi juontaa osittain taru, että uudesta nimestä johtuu huono onni.

Lähde: Johanna Hallberg, Suomalaisten veneiden nimet ja nimenantoperusteet, Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma, 2013.