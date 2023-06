Soi parvelta nyt Bach – ja paljon muuta: Vaasan kirkon ilmainen iltamusiikkisarja alkaa tänään

Vaasan kirkossa järjestetään jälleen tänä kesänä viikoittain iltamusiikkikonserttien sarja, johon on kaikilla ilmainen sisäänpääsy.

Konserttisarja alkaa tänään keskiviikkona 7.6., kun kirkossa esiintyvät trumpetistit Tarja Viitanen ja Minjoo Ga. Urkuja soittaa vaasalainen superlahjakkuus Jimi Järvinen.

Urkujen ukkosta ja trumpettien salamointia -konsertin ohjelmassa on muun muassa J.S. Bachin/Charles Gounod’n Ave Maria sekä Lullyn, Rossinin ja Tartinin musiikkia.

Tästä eteenpäin konsertteja kuullaan kerran viikossa, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta keskiviikkoisin, samaan aikaan, kello 19.30.

Kesän viimeinen iltamusiikki soi Vaasan kirkossa päivää ennen Vaasan Taiteiden yötä eli 9.8. Tuolloin esiintyy vaasalaiskuoro Vokalensemblen Röster.

Harvinaisia soittimia

Tämän kesän konserttien ohjelmisto on monipuolinen sekä musiikillisesti että soitinvalikoimaltaan.

Heti ensi viikolla, 14.6. konsertissa nimeltä Amorin pauloissa kirkossa kuullaan monia harvinaisia soittimia.

– Konsertissa soi keskiaikainen musiikki Italiasta. Janek Öller soittaa nokkahuiluja ja säkkipilliä, ja Uli Kontu-Korhonen laulaa ja soittaa tamburiinia ja äänimaljaa sekä keskiaikaisia soittimia organettoa ja dulcimeriä, kertoo Monica Heikius, joka on Vaasan ruotsalaisen seurakunnan kanttori.

Kesän konserttien pääosassa ovat silti urut, joita kuullaan lähes joka konsertissa.

– Meillä on Vaasan kirkossa erinomaiset urut, ja monet urkurit tulevat mielellään soittamaan niitä. Samoin Viljo ja Maire Vuorion säätiön omistama konserttiflyygeli, joka on kirkossa, on erittäin hyvä soitin.