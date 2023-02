Monen toive toteutuu: Sokos palaa Vaasaan yli 25 vuoden jälkeen

Muutama tuhat neliötä

Sokos-tavaratalo lopetti toimintansa Vaasassa vuonna 1997. Se ehti toimia yli 30 vuotta, sillä se oli perustettu vuonna 1963.

– Tämä on vastavirtaan uimista. Tavaratalojahan on lakkautettu, ja ne vähenevät koko ajan. Joitakin kymmeniä tavarataloja Suomessa edelleen on, Biskop sanoo.

Vaasan myymälä tulee olemaan joidenkin tuhansien neliöiden kokoinen.

Sen päämyyntituotteet tulevat Biskopin mukaan olemaan naisten ja miesten muoti sekä kauneus ja pienellä painolla koti.

– En uskalla kuitenkaan ihan tarkasti vielä luvata, mitä kaikkea myymälässä tulee olemaan. Luotan kauppiaisiini siinä.