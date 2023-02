Soluasunnot yksiöiksi Olympiakorttelissa

Enimmäkseen opiskelijoita

Olympiakorttelissa on 600 asuntoa, joista 80 prosenttia on opiskelija-asuntoja. Se on yksi Voasin kolmesta suuresta asuntokeskittymästä keskustan ja Palosaaren kanssa.

Olympiakorttelin maine on ollut heikko, ja sitä on ratkottu Lähiö-Inno-hankkeessa yhdessä kaupungin ja Vaasan yliopiston kanssa.

– Vanhalla maineella ja nykyisillä asumiskokemuksilla ei ole enää ollut yhteistä. Mekin yritämme osaltamme parantaa mainetta asuntoja parantamalla, Ylimäki sanoo.

Olympiakorttelin asuntoihin on Ylimäen mukaan kuitenkin maineesta huolimatta riittänyt tulijoita.

– Vuokraamisessa on kuitenkin ollut enemmän työtä. Jos asukas on saatu muuttamaan, hän on pysynyt siinä missä muuallakin.

Ylimäki kokee, että Voasin asunnot ovat yleisesti ottaen oikeissa paikoissa kaupunkia.

Voas on jo suurelta osin luopunut kauempana keskustasta ja oppilaitoksista sijainneista asunnoista. Olympiakorttelikaan ei enää ole keskusta-asumisen rajaseutua, kun asuntorakentaminen levittäytyy radan yli yhä kauemmas pohjoiseen.

– Sillä on varmasti positiivinen vaikutuksensa mielikuviin. Lähettyville on noussut satoja asuntoja.