Sotavankien muistomerkki vaihdettiin hiljaisuudessa

Hautakivissä on valokuvia

Ortodoksinen hautausmaa kätkee sisäänsä mielenkiintoista historiaa.

Sen suurin monumentti on keltainen muistorakennus, jonka lattian alle on haudattu vaasalainen kauppias Ivan Lisitsin ja hänen perheensä. Rakennukseen ei ole kuitenkaan menemistä, koska lattia on huonossa kunnossa ja voi pettää. Muistorakennuksen sisällä on kynttilätelineitä.

– Lisitsin oli vauras mies, joka rikastui myymällä armeijalle tupakkaa, alkoholia ja elintarvikkeita. Hän oli yksi Vaasan ortodoksisen kirkon rakentamista rahoittaneista kolmesta yksityishenkilöstä. Hän kuitenkin kuoli ennen kirkon valmistumista.

Olmari nostaa esiin myös Jevgenij Borontinskin, joka oli Vaasan ortodoksiseurakunnan ensimmäisiä kirkkoherroja. Hän toimi tehtävässä lähes 50 vuotta.

Hautausmaalla on hautakiviä, joissa on vainajien valokuvia ja jopa kuvia heille merkityksellisistä asioista, kuten autosta.

– Tapa on tullut Vaasaan tänne muuttaneiden eteläeurooppalaisten mukana.