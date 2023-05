Sotilaita, poliiseja, palokunta ja monen sortin kulttuuria – Vaasan kaunis kaupungintalo on nähnyt jos jonkinlaista toimintaa

Sotilaita ja senaatti

500 henkeä vetävä juhlasali on ainoa edelleen alkuperäisessä käytössä oleva tila.

Sali on upea, ja siellä on hieno akustiikka. Jo vuosien ajan se on ollut Vaasan kaupunginorkesterin kotisali, ja siellä järjestetään myös muita musiikkiesityksiä ja juhlia.

Juhlasalin yhteydessä aikoinaan toiminut Seuraklubi oli tärkeä Vaasan seuraelämän keskus.