Srk-keskuksen suunnitelmat ovat muuttuneet

Osa tiloista käyttökiellossa

Seurakuntakeskukseen kuuluu vuonna 1978 valmistunut kaksiosainen rakennus Koulukadun ja Vaasanpuistikon kulmassa sekä vuonna 1956 rakennettu kerrostalo osoitteessa Koulukatu 26–28.

Rakentamiseen tai remonttiin ryhdytään, sillä kiinteistöt ovat huonossa kunnossa ja niiden tilat epäkäytännöllisiä.

Henkilöstö on oireillut huonosta sisäilmasta jo vuosien ajan.

– Osa kulmatalon työtiloista on jo käyttökiellossa. Olemme joutuneet etsimään väistötiloja ja siirtymään osaksi etätöihin, kertoo kiinteistöpäällikkö Kalle Pulkkinen.

Purkamisaikeita on osaltaan hillinnyt uhka aikaa vievästä valituskierteestä. Koulukadun varrella sijaitseva kerrostalo on muun muassa Pohjanmaan museon inventoinnissa arvioitu kohteeksi, jolla on historiallista, rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa.

– Vanhan talon remontoiminen on hankalaa. Haluaisimme kuitenkin töihin mahdollisimman nopeasti, sillä huonoista tiloista on kärsitty jo liian kauan.