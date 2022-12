Stormilla näyttely Teema-käytävällä

Näyttelyä on suunniteltu pitkään

– Olemme suunnitelleet tätä yhteisnäyttelyä viime joulukuusta asti, Storm kertoo.

Hän on ottanut mukaan näyttelyyn uusien maalausten lisäksi teemaan sopivia teoksia vanhoista näyttelyistään.

Storm on pitänyt yli 40 näyttelyä urallaan, mutta Tildalle tämä on ensimmäinen näyttely, jossa hän on mukana.

– Tilda tekee paljon maalauksia vapaa-ajalla kotonaan. Meillä on paljon taiteilijoita suvussa, kehaisee Anne Storm.

Storm kertoo, että hän ei ole antanut Tildalle neuvoja, kun he tekivät tauluja näyttelyyn, vaan antoi hänelle vapaat kädet. Tilda tekee suurimmaksi osaksi taulunsa akryyliväreillä. Näyttelyssä on esillä myös Ensimmäinen kosketus -teos, joka oli Tildan lahja hänen äidilleen.

Tilda on maalannut yhdessä isoäitinsä kanssa pienestä pitäen. He myös kommentoivat toistensa töitä.

Anne Stormin ja Tildan näyttely esillä 19.12. asti Vaasan pääkirjaston Teema-käytävällä.