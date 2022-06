Stundars tarjoaa aikamatkan menneeseen maailmaan ja ripauksen taidetta – Katso kuvagalleria ja kesän ohjelma

Samat unelmat

Backman-Witting nimeää Stundarsin maalaistalon rakennuksista kauneimmaksi, ja hän kertoo sieltä löytyvän eniten nähtävää. 1700-luvun lopulla muualta Sulvalta siirretty talo kuvastaa aikansa rakennusperinteitä.

– Tupiin astuttiin nöyrinä kumarassa, jottei lyö päätänsä ovenkarmiin, ja kynnykset ovat korkeita, jotta lämpö pysyy sisällä.

Vaikka talo on iso, kaikki toiminta tapahtui samassa huoneessa. Takkatulen äärellä roikkuu vauvanistuin, nurkissa on kerrossängyt ja reikäleivät roikkuvat orrella katonrajassa. Jokapuolella on pieniä yksityiskohtia, joilla on looginen funktio.

– Näytämme vierailijoille nyky- ja entisajan eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia. Ihmisillä on ollut samanlaisia unelmia, tarpeita ja paheita kuin nykyään, mutta erilaisessa paketissa.

Ovenpielen naulassa roikkuvan nuijan käyttötarkoitusta ei tarvitse juuri arvuutella.

– Pohjanmaalla ihmiset ovat olleet hyvin lukutaitoisia, mutta myös melko kovia tappelupukereita, Backman-Witting virnistää.