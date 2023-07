Suvilahdessa ja Kuparisaaressa on piilotettuja helmiä – Villa Furuvik edustaa Vaasan suurhuviloiden aikakautta, joka ehti lähes kadota

Ei kärsimättömän ihmisen puuhaa

Vaasalainen tekstiilikonservaattori Anna Häkäri asuttaa yhtä Kuparisaaren jäljellejääneistä huviloista, Villa Furuvikia. Sen rakennutti eversti Ernst Alfthan vuonna 1886.

Häkäri osti talon Vaasan kaupungilta vuonna 2000 ja on siitä lähtien remontoinut sitä. Neliöitä kaksikerroksisessa talossa on 267. Häkäri on uusinut peltikaton, kunnostanut kaikki ikkunat ja remontoinut huoneita. Seuraavaksi on tekeillä alakerran kylpyhuone ja keittiön paikan siirto. Keittiön kaapistot hän piirsi itse 1800-luvun mallien mukaisiksi ja teetätti ne timpurilla.

Aivan ensimmäiseksi talo piti kuitenkin liittää kaupungin vesijohtoverkostoon. Aiemmin vesi tuli sisään, mutta pihakaivosta.

– Sähköt olivat. Liittymien paikkoja on remonttien mukaan tarvittaessa vaihdettu.

Viime marraskuussa lämmitysmuoto muuttui öljystä maalämpöön. Avustusta Häkäri ei siihen saanut, koska talo on merkitty kolmen perheen pienkerrostaloksi. Talon alakerta on 1900-luvun alkupuolella jaettu kahdeksi erilliseksi asunnoksi. Lisäksi yläkerrassa on yksi vuokra-asunto samoin kuin piharakennuksessa.

Reilusti yli sadan vuoden ikäisen talon kunnostaminen ei ole kärsimättömän ihmisen puuhaa.

– Pitää odottaa, että saa ensin tietyn vaiheen tehdyksi. Riippuu aina monesta asiasta, miten remontti etenee.

– Keskeneräisyys ja sen kanssa eläminen on vanhan talon kanssa hyväksyttävä, hän lisää.