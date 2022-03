Sydäntä särkeviä avunpyyntöjä Ukrainasta – eläimetkään eivät välty kärsimykseltä

Viime viikot ovat olleet epäuskon ja järkytyksen aikaa meille kaikille.

Ukraina on joutunut raukkamaisen hyökkäyksen kohteeksi, ja turvallisuudentunne on järkkynyt myös Suomessa.

Sota aiheuttaa suunnattomia inhimillisiä kärsimyksiä, eivätkä eläimetkään välty siltä. Rakkaiden lemmikkien kärsimys ja niiden menettäminen aiheuttaa sodan uhreille lisätuskaa, kaiken muun lisäksi.

Ukrainassa on yli 100 000 hevosta, ja niiden kaikkien kohtalo on vaakalaudalla. Keväällä on syntymässä lukemattomia varsoja tähän hirvittävään tilanteeseen.

Kuljettaminen on lähes mahdotonta

Tällä hetkellä hevosten kuljettaminen Ukrainasta maan rajalle on lähes mahdotonta.

Kuljetuksia hoitavat paikalliset naiset ja ulkomaalaiset kuskit, sillä ukrainalaiset miehet eivät saa poistua maasta.

Teitä ja siltoja on tuhottu, ja kuljettaminen on muutenkin vaarallista. Polttoainetta on vaikea saada.

Monet tallinpitäjät ovat jääneet maahan kaiken uhalla. He eivät pysty jättämään rakkaita hevosiaan kuolemaan yksin.

Sodan pitkittyessä hevosilta loppuu ruoka, eikä sitä pystytä kuljettamaan talleille. Tilanne on epätoivoinen.

Etenkin Puolassa tehdään ihailtavan paljon töitä, että mahdollisimman monia hevosia ja niiden omistajia pystyttäisiin auttamaan.

Puolalaiset ovat tarjonneet karsinapaikkoja, kuljetusapua, ruokaa ja hoitotarvikkeita. Avunpyyntöjä tulee jatkuvasti, ja ne ovat sydäntä särkeviä.