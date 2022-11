Tähtien arvoisia tarinoita lapsista ja aikuisista

Paradoksisia tunteita vanhemmuudesta

Jos nuoruusvuodet ovat jo ohitse ja huoneet täyttävät lapsien nauru, itku ja huuto, kannattaa katseet kääntää eri suoratoistopalveluissa pyörivään Breeders -sarjaan. Sarjassa seurataan erään lontoolaisen perheen arkea ja elämää.

Lapset kasvavat sarjan tuotantokausien välillä, joka mahdollistaa aina uusien haasteiden käsittelyn. Sarjan on luonut mm. Hobbit -elokuvasta tuttu Martin Freeman, joka on kertonut, että sarja pohjautuu osittain omiin kokemuksiin vanhemmuudesta.

Sarja alkaa räväkästi, jolloin perheen lapset ovat vielä pieniä. Ally (Daisy Haggard) ja Paul (Freeman) luulivat jo yöttömien öiden olevan takana päin, mutta lapset piinaavat vanhempia hermoraunion partaalle. Mustalla huumorilla höystettyyn sarjaan voi samaistua helposti, ainakin, jos kotoa löytyy samanikäisiä lapsia.

Sarjassa pyritään osoittamaan, että on aivan tavallista rakastaa lastaan valtavasti ja vihata tätä samaa aikaan yhtä paljon. Sarja naurattaa, koska tragedian ja komedian raja on hiuksenhieno, kun on kyse vanhemmuudesta.

Oman mausteensa sarjaan tuovat isovanhemmat, joiden omat kasvatukselliset valinnat tuodaan vahvasti perheen arkeen.

Sarja on katsottavissa mm. HBO Maxilla ja Elisa Viihde Viaplaylla.

Sarjan kolmas kausi pyörähti käyntiin aiemmin keväällä. Neljännen kauden on määrä tulla ensi-iltaan ensi vuoden kesäkuussa.

★ ★ ★ ★