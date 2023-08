Tältä näyttää Kalle´s Inn uuden omistajan käsissä – Kurkistimme myös toiseen saariston luksuskohteeseen

Uusi yrittäjä on laskenut lasitaloyön hintaa ja siihen sisältyy nyt myös illallinen ja aamiainen.

Palaute asiakkailta on ollut todella hyvää.

– Tämä itse paikka on tietenkin se juttu, mutta sen lisäksi on kehuttu ruokaa ja uudistettuja saunoja, Ekman sanoo.

Kalle’s Innissä on kolme eri saunaa: juuri valmistuva pikku sauna, 16 hengen majakkasauna sekä 40 henkilöä vetävä entinen savusauna, jonne on laitettu aina valmis kiuas ja remontoitu suihku- ja oleskelutilat. Vanhan savusaunan seinät on säästetty, ja tuoksu on saunassa edelleen vahva.

– Olemme rakentaneet myös sisävessoja ja kaikissa saunoissa on uudet paljut, Ekman kertoo.

Kesän yksityisasiakkaiden jälkeen on yritysten vuoro. On kokouksia, virkistyspäiviä, aktiviteetteja. Osa yritysvieraista haluaa myös yöpyä.