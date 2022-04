Tältä näyttää tuhon jälkeen – Seidi Saikkonen kirjoitti Vaasaan sijoittuvan hurjan dystopian

Vaasalaislähtöinen Seidi Saikkonen halusi kuvitella, millaista on elää ihmiskunnan tuhon jälkeisessä Suomessa. Hänen tänä talvena ilmestyneessä kirjassaan Jälkeen auringonvalo on muuttunut tappavaksi ja ihmiskunta on tuhoutunut. Jäljellä on enää joitain hajanaisia yksilöitä, jotka ovat onnistuneet selviytymään katastrofissa hengissä välttelemällä auringonvaloa.

Nämä harvat eloonjääneet liikkuvat pimeän aikaan etsien ruokaa ja selviytymisen kannalta välttämättömiä tarvikkeita. Valtiot ja yhteiskunnat ovat romahtaneet. Vallitsee vahvimpien kamppailu.

Miljööseen tarvittiin marketteja

Saikkonen on monelle vielä tuntematon nimi. Hänen esikoisromaaninsa Yvonnen talo ilmestyi 2019. Kyseessä oli Sveitsiin sijoittuva psykologinen trilleri.

Jälkeen-romaanin lähtökohta on vaasalaisittain mieltä kutkuttava: Saikkonen sijoittaa hurjan tuhon maisemansa itselleen tuttuakin tutumpaan miljööseen, Vaasaan.