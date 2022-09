Tältä näyttää uudessa yhtenäiskoulussa – ei enää perinteisiä liitutauluja

Viitasalo aloitti liikunnanopettajana Variskalla, kun se rakennettiin 1990-luvulla.

30 vuodessa moni asia on muuttunut, ja yhdeksi tärkeäksi muutokseksi hän mainitsee oppilashuollon ja tukitoimien kehittymisen. Lisäksi kiusaamiseen puututaan ihan eri tavalla kuin ennen vanhaan.

– Nykyään nämä kuuluvat koulun arkeen ja pitoon. Eivätkä ne ole vain lauseina paperilla, vaan koulussa on sitä varten tiimit ja vastuualueet.

Kumpikin opettaja näkee, että alaluokkien toiminnallinen oppiminen on noussut aivan uudelle tasolle.

Oppilas ei ole oppimistilanteessa passiivisessa roolissa, vaan aktiivisena toimijana.

Oppimiseen voidaan yhdistää vaikkapa peli tai leikki, tai tehtävät tehtyään oppilas saa kiipeillä hetken puolapuilla.

Uudessa yhtenäiskoulussa toiminnallisuudelle on varattu kokonaan oma parveke, jossa on suuret ikkunat ja raikas ilma. Tilassa on tavallisia pöytiä, kiikku- ja säkkituoleja, palloja, tehtäväkortteja ja muita välineitä, joita saa hyödyntää opetuksessa.