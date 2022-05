Tältä näyttävät Suvilahden huipun suunnitelmat - vanha kaatopaikka muuttuu virkistysalueeksi

Kaatopaikkaskooppi kertoo historiasta

Historiaa tuodaan esiin myös infotauluilla.

– Meillä on paljon kerrottavaa niin alueesta, linnuista, pyöräilystä kuin kaatopaikan historiastakin. Huipusta ei enää näe, että tämä on ollut kaatopaikka, Vallinmäki muistuttaa.

Lisäksi mäen päälle on varattu paikka esimerkiksi kaatopaikkaskoopille. Se on pienoismalli, jonka sisälle kurkistamalla on mahdollista nähdä Suvilahden huipun eri maakerrokset.