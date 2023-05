Tässä joogaa 70-vuotias vaasalaisnainen, joka ei haluaisi puhua entisestä elämästään

– Minun sukupolveni on saanut elää täyttä elämää. Me olemme saaneet kaiken, mutta me olemme myös saastuttaneet tätä planeettaa. Siitä on huono omatunto.

Näin sanoo vaasalainen Millamaria Edén (ent. Simons). Vastikään 70 vuotta täyttänyt entinen tanssinopettaja on nykyisin ympäristöaktiivi, Greenpeacen jäsen ja Ilmastoisovanhemmat ry:n jäsen.

– Ennen kaikkea ajattelen neljää lastenlastani. En ymmärrä, miksi kaikki eivät ymmärrä, että me olemme vastuussa. Meidän pitää osallistua maapallon pelastamiseen.

Nuoren ruotsalaisaktivistin Greta Thunbergin puheet havahduttivat Edénin muutamia vuosia sitten.

– Mieheni on geologi, ja hänellä on paljon tietoa näistä asioista. Vaasassa aktivismista ei ole innostuttu, mutta Helsingissä toimii Ilmastoisovanhemmat-yhdistys, jonka jäseniä kokoontuu joka perjantai Eduskuntatalon portaille muistuttamaan näistä asioista. Tukholmassa olemme tutustuneet vastaaviin ihmisiin. Se on avannut minulle aivan uusia maailmoja.