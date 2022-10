Tässä ovat Maalahden, Vöyrin ja Isonkyrön seurakuntavaaliehdokkaat – Suomen pienimmässä seurakunnassa tulee historiallinen muutos

Maalahdessa tehdään seurakuntahistoriaa, kun kolme seurakuntaa yhdistetään vuodenvaihteessa.

Maalahden kaksikielinen seurakunta sekä Petalaxin eli Petolahden ja Bergön ruotsinkieliset seurakunnat lakkaavat olemasta 31.12.2022. Samalla lakkaa Maalahden seurakuntayhtymä.

1.1.2023 lähtien Maalahdessa toimii uusi, kaksikielinen seurakunta, jonka virallinen nimi on Malax församling – Maalahden seurakunta.

– Valitettava trendi on nykyään, että seurakuntia yhdistetään. Usein syynä on raha, sanoo kirkkoherra Tomi Tornberg.

Bergön seurakunta on ollut koko Suomen pienin. Siellä on vajaat 400 seurakunnan jäsentä.

– Petolahden seurakunta on myös pieni, siellä on noin 800 jäsentä. Hallinnon pyörittäminen käy liian raskaaksi näin pienille seurakunnille, siihen menee liikaa rahaa tuloihin nähden. Talouden tasapaino on meilläkin tärkeä syy, miksi seurakunnat yhdistyvät, kuvailee Tornberg.

Hänen mukaansa käytännön toimintaan, joka näkyy seurakuntalaisille palveluina, ei tule juurikaan muutoksia.

– Seurakuntalaiset saavat palvelut omalla äidinkielellään, niin kuin tähänkin asti. Ja esimerkiksi Bergössä asuu joitakin suomenkielisiä, joita voimme yhdistymisen jälkeen palvella entistä paremmin suomeksi.

Koska vuoden alusta Maalahdessa toimii vain yksi seurakunta, seurakuntavaaleissa valitaan jäsenet ainoastaan kirkkovaltuustoon, jossa on 19 paikkaa.

Käytännössä vaaleja ei järjestetä, sillä Maalahdessa on sopuvaalit. Ehdokkaita ei löytynyt enempää kuin on kirkkovaltuustossa paikkoja.

Uusi Maalahden kirkkovaltuusto päättää sitten ensimmäisessä kokouksessaan, montako jäsentä ja ketkä valitaan kirkkoneuvostoon.