Taiteen tekemisen intoa ja tekniikkojen kirjoa – Vaasan taidekerho täyttää 70 vuotta

Vilkasta kurssitoimintaa

Tornin kolmessa galleriahuoneessa järjestetään useita näyttelyitä joka vuosi.

– Vuokraamme galleriaa taidenäyttelyjen pitämiseen kenelle tahansa, ei tarvitse olla Vaasan taidekerhon jäsen, Lehto sanoo.

Taidenäyttelyiden lisäksi taidekerho järjestää Tornin tiloissa kursseja.

– Meillä on akvarelli-, öljyväri- ja akryylimaalauskursseja sekä keramiikkaryhmä. Meillä on oma keramiikan polttouunikin. Opettajat ovat pitkäaikaisia harrastajia, ja kurssilaiset neuvovat myös toisiaan. Viikonloppuisin meillä on ammattitaiteilijoiden pitämiä viikonloppukursseja.