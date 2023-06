Taiturit restauroivat Cyklonette-auton

Yli 100-vuotiaan auton tulevaisuus

Ryhmällä on hallussaan valmistuskilvestä valokuva, jonka mukaan auto on valmistettu Berliinissä vuonna 1911. Auton on tuonut Suomeen John Ivar Sten. Hän oli matkustanut Saksaan silmäleikkaukseen vuonna 1923. Ennen paluutaan Sten oli ostanut kaksi Cyklonette-autoa.

Näistä toinen oli päätynyt myöhemmin Moikipäähän, jossa se oli lopulta romutettu. Tämän auton ryhmä on nyt restauroinut takaisin ajokuntoon.

– Olemme tyytyväisiä näihin korjauksiin, joita olemme saaneet Cyklonette-autolle tehtyä. Kaikilla on ollut oma roolinsa ryhmässämme, ja tämä on ollut hieno projekti, Frantzén iloitsee.

Projektin seuraavat vaiheet ovat vielä mietinnässä.

– Teemme autoon vielä pieniä korjauksia, mutta muuten se on valmis. Vielä ei ole päätetty, mihin Cyklonette-auto sijoitetaan tulevaisuudessa. Tarkoituksena on, että auto esitellään Mustasaaren 675-vuotisjuhlissa tänä vuonna, Frantzén ennakoi.