Talo säästyi Vaasan palolta, mutta ilkivalta oli koitua sen kohtaloksi – Alkula oli teollistuvan kaupungin alku

Rakennusvuodesta ei varmuutta

Kaksikerroksinen Alkulan talo edustaa tyypillistä 1700-luvun kaupunkirakentamista. Se on varmasti vaikuttanut ympäröivän maaseudun rakennuskulttuuriin, muun muassa Mustasaaren Anixorista tunnetaan hyvin samantyyppinen rakennus.

Alkulan talon rakennusvuotta ei varmuudella tiedetä. Talon ulkopuolella on itäpäädyn hirteen kaiverrettu epäselvä vuosiluku 1793. Onko se rakennusvuosi tai jotain muuta?

Hirsirakenteinen talo on vuorattu ajalle tyypillisellä pystylaudoituksella. Siinä on enimmillään ollut yli 15 huonetta. Talossa on eri aikoina ollut erikokoisia lisäsiipiä. Nykyiset kaksikerroksiset kuistit on rakennettu noin vuosisadan 1800/1900 vaihteessa.

Alkulan alueella tullaan lähiaikoina tekemään arkeologisia tutkimuksia. Myös kaavamuutos on tekeillä, koska Alkulan talo puutarhoineen sijaitsee voimassa olevassa kaavassa urheilualueeksi varatulla korttelialueella. Näin alueen nykyinen toiminta ja arvot voidaan turvata.