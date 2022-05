Tampsi tavoittaa hiphopin ytimen

Vaasasta kotoisin oleva rap-artisti ILE eli Ilkka Tampsi on julkaissut tänä keväänä sooloalbumin Tarinoit, jonka on kustantanut levy-yhtiö on Löylyviihde.

Reilu vuosi sitten Tampsi kuvaili tulossa olevaa sooloalbumiaan ja kertoi räppäävänsä ”rakkauden etsimisestä, kuolemasta ja alkoholismista”. Lyriikoiden taustalla oli idea, ”että jos maailma loppuisi, täältä lähdettäisiin tyylillä pois” (Ikkuna 24.3.2021).

Albumin kappaleet ovat sopivaa kuunneltavaa kesän alkuun. Elämän ja yhteiskunnan epäkohdista kerrotaan tavalla, joka saa kuulijan uskomaan parempaan huomiseen, ja että ”pohjalta on vain yks suunta”.

Tunnelin päässä on valoa, kuten myös alkavassa kesässä päivä päivältä enemmän.