"Tanssin korkkarit jalassa hautaan asti” – Matti ja Sannu Heikkilä ovat olleet luomassa uusia tanssilajeja Finnish Smooth Tango ja fuusiotango

Pohjalaisilla leveysasteilla vaasalaisilla Matti ja Sannu Heikkilällä on harvinainen ammatti. He ovat paritanssin ammattilaisia ja hankkineet toimeentulonsa tanssilla ja sen opetuksella noin 17 vuotta.

– Nykyään tanssi vie viikostamme seitsemän päivää.

Pariskunta on niin syvällä tanssimisen saloissa, että he ovat olleet kehittämässä kahta uutta tangotanssilajia Suomeen.

Toinen niistä on fuusiotango, joka lanseerattiin muutama vuosi sitten, ja nykyään sitä opetetaan tanssikursseilla Pohjanmaalla ja muuallakin Suomessa. He kehittivät sen yhdessä kuopiolaisten Juhani ja Maija Kuosmasen kanssa. Fuusiotango on oma tavaramerkkinsä eivätkä muut saa opettaa sitä.

– Ajattelimme, että tangomusiikki on uudistunut, joten tangon tanssiminenkin voi uudistua. Perinteinen Suomi-tango on toki pyhä eikä siinä ole mitään vikaa, mutta fuusiotangossa sitä on hieman päivitetty. Siihen on tuotu argentiinalaisen tangon, vanhan tangon ja rumbaboleron sävyjä. Esimerkiksi ruuhkassa voi edetä argentiinalaisen tangon keinoja käyttäen.

Fuusiotango soveltuu mainiosti lavoille.