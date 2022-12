Tapani Tammenpää palkittiin elämäntyöstään taiteen parissa, kun Vaasan Jaakoon säätiö jakoi stipendit itsenäisyyspäivänä

Kannustusstipendit kahdelle nuorelle

Vaasan kaupungintalon itsenäisyyspäivän juhlassa tiistaina Vaasan Jaakoon säätiö palkitsi kannustusstipendeillä kaksi lahjakasta Kuula-opiston oppilasta.

Hilja Risku, 15, sai apurahan ansioistaan lupaavana nuorena laulajana. Hänen kiinnostuksen kohteenaan on erityisesti klassinen laulu. Hänen opettajanaan Kuula-opistossa on Katariina Korkman.

Korealais-suomalaisen perheen 15-vuotias poika Netanel Hong on puolestaan taidokas pianisti, joka on harrastanut soittoa pienestä pitäen. Hän on Anton Ylikallion oppilas Kuula-opistossa.

Hilja Risku ja Netanel Hong esittivät itsenäisyyspäivän juhlassa yhdessä Heikki Klemetin sanoittaman kansanlaulun Oi kallis Suomenmaa.

Yleishyödyllinen Vaasan Jaakoon säätiö vaalii nimihenkilönsä, kirjailija, päätoimittaja, valtiopäivämies Jaakko Oskari Ikolan eli Vaasan Jaakoon henkistä perintöä myöntämällä vuosittain kulttuurielämää tukevia apurahoja.

Seppo Nurmi