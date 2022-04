Tarinallinen taikavuori kohoaa Kuntsilla – Näyttely on esillä syyskuulle saakka

Weckman on ripustanut Kuntsille myös teoksia Not going somewhere? -sarjastaan. Teoksissa on vältetty geometrisiä, suoria viivoja. Eläväiset viivat, tyhjät tilat ja silmukat muodostavat graafisissa teoksissa luonnosta tunnistettavia muotoja kuten rinteitä, jyrkänteitä, vuorenhuippuja ja auringonsäteitä.