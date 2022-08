Tarjolla erilaisia ohjelmanumeroita satapäin – Katso Taiteiden yön monipuoliset tärpit

Kirjastossa tapahtuu monenmoista

Taiteiden yö on aina ollut tärkeä foorumi paikallisille yhtyeille. Bändit soittavat neljällä lavalla: torilla, kirjaston Draama-salissa, Fanny-talossa, Rewellissä. Torilavalla esiintyvät muun muassa Sam’s Garage ja Gubbrockarna.

Torilla on myös telttoja, joissa on työpajoja ja tietoa. Tänä vuonna naapurikunnista esittäytyy Laihia. Tarjolla on muun muassa tietoa kunnan retkikohteista, musiikkia ja herkkuja.

Tanssiesityksiä on monessa pisteessä, esimerkiksi intialaista tanssia, flamencoa ja kilpatanssia. Rewellissä Mira ry järjestää äskettäin Ukrainasta tulleiden esityksiä, kuten tanssia ja lauluja.

Kirjastossa on muun muassa joogaa, lasten disco sekä monenlaisia musiikki- ja tanssiesityksiä.

– Kirjastossa on jopa aiempia vuosia enemmän ohjelmaa, sekä sisällä että ulkona, Kokko kertoo.

Kirkon puistossa Vaasan miekkailijat näyttävät historiallista miekkailua 1400-luvulta. Sisällä kirkossa on musiikkia, ja esiintyjänä muun muassa Susanna Erkinheimo.