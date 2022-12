Terveyskeskukset ovat nyt H-talossa – Tällaista taidetta on sairaalan uudisrakennuksessa Vaasassa

Valokuvateoksia seinillä

H-rakennuksessa on paljon taidetta, josta pääsevät nauttimaan niin potilaat, omaiset kuin henkilökuntakin.

Sinne on tilattu yhdeksän suurta tilausteosta: esimerkiksi veistos, keramiikkaa ja seinämaalauksia.

Taiteilijoille järjestettiin valtakunnallinen avoin portfoliohaku, joka keräsi yli 200 ehdotusta. Sen perusteella toimikunta on valinnut teokset.

Teosvalinnoissa otettiin huomioon niiden ympäristö, sairaala.

– Halusimme ennemmin tasapainottavaa kuin häiritsevää taidetta, sanoo taidehankinnoista vastaavan taidetoimikunnan puheenjohtaja Monica Sirén-Aura.

Lisäksi on esillä valokuvatauluja, joita etsittiin kaikille avoimen valokuvahaun kautta. Ehdotuksia tuli valtavasti, lähes 1 000. Niiden joukosta on valittu 33 valokuvaa, jotka on toteutettu sairaalan seinille valokuvatapetteina tai suurina valokuvatauluina.

Valokuvia on vähintään yksi jokaisesta kuntayhtymän kunnasta, ja ne kuvastavat Pohjanmaan rannikkoa.