Terveyssisartoiminnasta skuuttileiriin – Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vaasan yhdistys on toiminut jo 100 vuotta

Vaasassa juhlitaan tänä vuonna sata vuotta jatkunutta työtä lasten hyväksi. MLL:n Vaasan yhdistyksen satavuotiseen historiaan on kuulunut monenlaisia vaiheita, mutta tavoite rakentaa alueen lasten tulevaisuutta on pysynyt samana.

MLL Vaasan paikallisyhdistys perustettiin marraskuussa 1922. Valtakunnallinen Mannerheimin Lastensuojeluliitto oli perustettu kahta vuotta aiemmin kenraali Mannerheimin ja tämän siskon Sophie Mannerheimin aloitteesta.

Vaasan yhdistyksen ensimmäinen tapahtuma oli poikien hiihtokilpailu, jossa oli 200 osallistujaa.

Vuosien varrella yhdistyksen toiminta on muuttunut monella tavalla.

Yhdistyksen alkutaipaleen vuosina lapsikuolleisuus oli Suomessa suurta ja hyvinvointivaltion palvelut vielä rakennusvaiheessa. Lasten terveyttä edistettiin Vaasassakin terveyssisartoiminnalla. Kesäisin järjestettiin kesäsiirtolatoimintaa kansakoululaisille.

– Vuosien varrella toiminta on muotoutunut sellaiseksi kuin kussakin ajassa tarvitaan. Tällä hetkellä MLL:n ydintoimintaa on järjestää lapsiperheille vertaistukea ja erilaisia tapahtumia. Lisäksi asiantuntijoiden tuki on perheille tärkeää, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Sannamaija Pulkkinen.