Tiesitkö tästä suuresta ulkomaan kauppaa tekevästä mustasaarelaisesta yrityksestä? – Tavoitteena 200–300 miljoonan euron liikevaihto muutaman vuoden päästä

”Kaasu pohjassa koko ajan”

Duellin 15. laajennus laittaa rekkarallin kuriin yrityksen pihassa. Samalla takapihasta tulee etupiha ja päinvastoin.

Moottoripyörän renkaita, polkupyörän renkaita, moottorikelkan suksia, moottoriasusteita, kypäriä, suojalaseja ynnä muuta, ynnä muuta useassa hallissa ja monessa kerroksessa päällekkäin.

Mustasaaressa toimivan Duell-konsernin varastotilat ovat hämmästyttävän laajat.

– Meillä on täällä 12 000 neliötä varastotilaa, ja meneillään on toimipisteemme 15. laajennus. Meillä on kaasu pohjassa koko ajan. Tunnusbiisimme on Matin ja Tepon Vauhti kiihtyy -kappale, jota soitetaan yhteisissä tilaisuuksissa, kertoo mustasaarelaisen pörssiyhtiön Duellin henkilöstökoordinaattori Sofia Rönnqvist-Pikkala.

Ulkoapäin ei uskoisi, kuinka valtavasti tilaa ja tavaraa Lintuvuoressa sijaitseva, tavallisen näköinen varastorakennus kätkee sisäänsä.

Siitä voi saada silti aavistuksen, kun seuraa rekkojen ja kuorma-autojen rallia Duellin pihalla. Ne tuovat ja vievät mototarvikkeita jonnekin päin Suomea. Moottoripyöräkausi on aluillaan.

– Moottoripyörätarvikkeet ovat päätuotteemme. Mustasaaren varasto on keskittynyt moottoriurheiluun ja Tampereen polkypyöräsegmenttiin. Emme kuitenkaan valmista emmekä myy moottoripyöriä, mopoja, moottorikelkkoja, mönkijöitä tai polkupyöriä, vaan kaikkea tarviketta niiden ympäriltä, Rönnqvist-Pikkala kuvailee.

Valikoimissa on myös öljyjä ja veneilytyuotteita, kuten poijuja sekä vaatteita.

– Harva tietää, että meillä on oma vaatemallisto ja vaatesuunnitteluosasto. Meillä on omia vaatebrändejä kuten Amoq, Halvarssons ja Lindstrands. Niissä on moottoripyörä- ja kelkkavaatteita, esimerkiksi nahkatakkeja, kenkiä ja suojia.