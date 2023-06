Tiesitkö tästä Vaasassa sijaitsevasta museosta? – Tulevana lauantaina siellä on avoimet ovet

Pihalla seitsemän museorakennusta

Museoalue koostuu useasta eri rakennuksesta.

Päärakennus on ainoa, joka on alkuperäisellä paikallaan. Se on toiminut monien perheiden kotina ja myöhemmin myös kouluna. Museoksi se vihittiin vuonna 1962.

Päärakennuksen lisäksi alueelta löytyy karjamaja, sotilastorppa, vilja-aitta, heinälato, tuulimylly ja ulkorakennus. Ne on tuotu museoalueelle lähiseuduilta.

Sotilastorppaa on aikoinaan asuttanut sotilas ja hänen perheensä. Se on peräisin ajalta, kun Suomessa otettiin käyttöön ruotujakolaitos.

Nybackan mukaan sotilastorppien piti olla tietyn kokoisia, ja museon torppa on maan suurimpia. Se on sisustettu 1700-luvun mukaisesti.

Karjamaja oli lehmänlypsäjien asumus vuoteen 1915 saakka. Myöhemmin sen perijät käyttivät sitä kesämökkinä 40-luvun alkuun asti.

Suuri tuulimylly komeilee tien toisella puolella, mäen huipulla. Se on malliltaan harakkamylly.

Samalla paikalla on ollut aikoinaan toinen tuulimylly, joka aiheutti erään myllärin kuoleman hänen osuttuaan myllyn siipeen.

Museoaluetta ympäröi riukuaita, joka kokoaa rakennukset yhdeksi kokonaisuudeksi.