Tikanojan näyttely tulvillaan nostalgiaa – "Kotimuseoissa voi kuvitella, millainen perhe on siellä elänyt"

Tikanojan taidekodissa on avautunut turkulaisen Erika Adamssonin nostalgiaa huokuva näyttely. Maalauksissa on kuvattuna salonkeja, saleja ja ruokailuryhmiä, tyylihuonekaluja ja peilejä, palvelusväkeä kattamassa pöytää.

Maalaukset ovat kuin luotuja taidekodin seinille – ja osa teoksista onkin.

Adamsson (synt. 1973) on nimittäin tehnyt jotkut teoksensa varta vasten Tikanojan näyttelyyn. Hän on ammentanut taidekodin historiasta, kauppaneuvoksen perheestä ja palvelusväestä.

– Adamssonin teoksissa yhdistyvät mielenkiintoisesti nykytaide, nostalgia, vanha taide ja 1800-luvun miljöö, kuvailee näyttelyn kuraattori, Vaasan kaupungin museoiden näyttelypäällikkö Maaria Salo.

Tikanojan lapsista on otettu valokuva, jossa he poseeraavat pihan aidan edessä. Adamsson on maalannut sen pohjalta uustulkinnan.

– Lähtökohta oli pieni mustavalkoinen valokuva, mutta maalauksessa olen rakentanut siihen värin kautta tunnelman, taiteilija selvittää.