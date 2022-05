Tove Asukas löysi ruuhkavuosien keskellä taas laulun: "Tämä on se minun oma hetkeni"

Ooppera uusi aluevaltaus

Viikonloppuna on luvassa uusi kokemus, kun Kuula-opiston lauluoppilaat esittävät pienoisoopperan, Albert Lortzingin Hienostoharrastelijoiden oopperaharjoituksen (1851). Ohjaajana on Marianna Metsälampi. Kaksikielisessä oopperassa on myös puheosuuksia.

– Niitä jännitän enemmän kuin laulua, Asukas naurahtaa.

Hän esittää linnan tyttären sopraanoroolin. Oopperassa on luvassa suhdekiemuroita ja komiikkaa.

Hienostoharrastelijoiden oopperaharjoitus -ooppera la 14.5. ja su 15.5. kello 14 Arbiksen salissa