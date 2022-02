Tuhansia kesätyöpaikkoja haussa - kiinnostaako työskennellä liikuntakaverina tai digitutorina?

Kesätyöpaikkaa havittelevalla löytyy nyt valinnanvaraa. Vaikka koronapandemia varjostaakin tulevaa kesää, yritykset ovat toiveikkaasti avanneet paljon kesätyöpaikkoja auki.

Pohjanmaan kauppakamarilla on jälleen käynnissä #palkkaanuori -haastekampanja, jonka tavoitteena on saada yritysten kesätyöpaikat ja kesätöitä etsivät nuoret kohtaamaan entistä paremmin. Kampanjassa on jo nyt mukana lähes 100 työnantajaa koko kauppakamarialueelta. Työpaikkoja on auki jo yli 5 000 useilta eri aloilta sekä lukio-, ammatti- että korkeakouluopiskelijoille, ja uusia hakuja on tulossa vielä auki.