”Tulevaisuudessa haluaisin olla Suomen kansalainen” - Kolme ulkomaalaista opiskelijaa kertoo, miltä Vaasa näyttää.

Vaasassa on pyöreästi noin 1 000 ulkomaalaista korkeakouluopiskelijaa eri opinahjoissa.

Heistä osa suorittaa lyhytaikaista opiskelijavaihtoa, kun taas osa jää Suomeen pidemmäksi aikaa ja suorittaa kokonaisen tutkinnon.

Kysyimme Vaasassa opiskelevilta ulkomaalaisilta tutkinto-opiskelijoilta, mitä he tykkäävät Vaasasta, miksi he päättivät lähteä tänne opiskelemaan, ja aikovatko he jäädä töihin Vaasaan valmistuttuaan.

Näitä kysyimme