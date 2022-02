TV-suosituksia: Jännitystä ja parodiaa ilmastonmuutoksesta

Ilmastonmuutos ja sen vaikutuksesta muuttuva maailma on jatkuvasti nouseva teema niin sarjoissa kuin elokuvissakin, eikä ihme, ovathan elokuvat yksi vaikuttamisen keino.

Vuoden vaihteessa onkin jälleen julkaistu muutamia uusia sarjoja ja elokuvia aiheeseen liittyen. Eräs kiinnostava ja ajankohtainen elokuva on Don’t Look Up (Netflix).

Leonardo DiCaprion, Jennifer Lawrencen ja Cate Blanchettin tähdittämä satiiri tulevasta maailmanlopusta on ajankohtainen varsinkin poliittisessa mielessä.

Elokuvassa tähtitieteilijät löytävät komeetan, jonka on määrä iskeytyä puolen vuoden sisällä maapalloon. Isku olisi kuolettava, eli kaikki elämä menehtyisi. Vakavan asian äärellä tieteilijät haluavat julistaa kansalle, että he ovat vaarassa, mutta sen sijaan heistä tehdään pilaa mediassa meemien ja vitsien kautta.

Poliittiset päättäjätkin tuntuvat olevan enemmän kiinnostuneita tulevista vaaleista kuin Maata uhkaavasta kivestä.

Elokuva nostaa esille ilmastonmuutoksen aiheuttaman kahtiajakautumisen väestössä. Elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut Adam McKay, joka tunnetaan mm. Saturday Night Liven pääkäsikirjoittajana. Don’t Look Up parodioi välillä liiankin vahvasti teemaa. Vähempikin olisi riittänyt.

Elokuva olisi saanut myös syvyyttä, jos syitä toiminnalle olisi pohdittu enemmän. Elokuva on pienistä ylilyönneistä huolimatta onnistunut, vaikkakin selkeästi aikansa kuva. ★ ★ ★ ★