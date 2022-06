Vaasalaisissa kaupoissa on tällä viikolla menossa keräys ukrainalaisten auttamiseksi.

Asialla on yhdistys Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna, joka sai alkunsa, kun kaksi päivää sodan syttymisen jälkeen yksityiset henkilöt alkoivat kerätä tarvikkeita suorina lähetyksinä Ukrainaan.

Pohjanmaalla, erityisesti Vöyrin seudulla, on asunut ukrainalaisia jo pitkään. Heidän avullaan yhdistys on luonut suorat kontaktit Ukrainaan. Olena Galchenko on ollut toiminnan kantavia voimia, ja hän on nyt yhdistyksen puheenjohtaja.

Tavaraa on koko kevään ajan kuljetettu Ukrainaan. Paluumatkalla bussissa on tuotu sotaa pakenevia ukrainalaisia Suomeen. Yli sata ukrainalaista on päässyt tätä kautta Suomeen.

Tarvikkeita on toimitettu jo yhteensä 15 000 kiloa. Luotettava yhteistyöverkosto on luotu yhdessä viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

– Jokaisella matkalla on mukana avustaja Pohjanmaalta, ja lähetys todennetaan kuvin ja kirjein. Näin voimme luottaa toimitusten perillepääsyyn. Reissuja on tehty jo yhteensä 16, kertoo yhdistyksen vaasalainen aktiivi, Paula Keltaniemi.

Yhdistyksen toiminta on laajentunut Vöyriltä myös Vaasan seudulle ja muuallekin Pohjanmaalle.

– Se on laajentunut ihmisten toiveesta. Toiminta on vain paisunut ja paisunut. Yhdistys rekisteröitiin toukokuussa.