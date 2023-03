Koripallon suosio kasvussa – Vaasan salitilanne on surkea

Vain yksi toimiva sali

Olosuhteet koripallon harrastamiseen voisivat olla Vaasassa paremmat.

– Vaasassa on pula sisäpalloilulajien tiloista. Palloiluhallille olisi todellinen tarve. Parketti on paras lattiamateriaali koripalloon, ja riittävän suuria, parketilla varustettuja saleja Vaasassa on tasan yksi, Variskan yläkoulussa, Linnolahti toteaa.

Variskallakaan eivät kaikki koripallon suoja-aluevaatimukset täyty, mutta sali on toimiva tämän hetken tarpeeseen aikuisille ja vanhemmille junioreille. Junioriturnauksia järjestetään Isolahden ja Suvilahden kouluilla.

– Niissä on muovimatto. Etenkin Isolahden lattia on sen verran liukas, että olemme joutuneet siirtämään junioriturnauksia Suvilahden koululle. Harjoitusmäärien tarve seurassamme kasvaa jatkuvasti toiminnan kehittyessä. Olemme erittäin huolissamme Vaasan salitilanteesta.