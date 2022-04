Urheiluseura on yksi präntööläisiä yhdistävä tekijä – PUS täyttää 120 vuotta

Lasten liikuttaminen on tärkeää

Yli vuosisadan aikana urheiluseuran toimintaan on osallistunut tuhansia palosaarelaisia.

– Monella vaasalaisella on omakohtainen kokemus ja muistoja Palosaaren urheiluseurasta, ja se on ollut yksi präntööläisiä yhdistävä voima, arvelee Jari Koljonen.

Nykyään jäseniä on noin 180, eivätkä he kaikki asu Palosaarella. Moni on silti ”henkisesti präntööläinen”. Urheiluseuralla on pitkät perinteet kasvattajaseurana, ja lapsille suunnattu toiminta on tärkeää tänä päivänäkin.

– Järjestämme alle kouluikäisille liikuntaleikkikoulua. Juniorijalkapallo ja yleisurheilu ovat myös vahvoja lajeja. Meillä pelataan myös veteraanilentopalloa, ja seuralla on oma punttisali.