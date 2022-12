Uudistunut Terranova avasi ovensa – Uutuuksina pienoismalli maankohoamisesta ja jääkausisimulaattori

Terranovan vaihtuvien näyttelyiden tilassa on esillä taiteilija Marcus Lerviksin pinnanalaista maailmaa käsittelevä videoteos Down under. Teos nostaa esiin kontrastin, joka vallitsee luonnon hiljaisuuden ja ihmisen hallitseman maailman välillä.

– Pointtina on, miten paljon tyhjänpäiväistä viihdettä päällemme nykyisin vyöryy, Lerviks kuvaa.

– Teoksessa on tarkoitus löytää toinen maailma tai tila, jossa vielä voi kokea jotain koskematonta ja aitoa.