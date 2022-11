Uusi opastuskeskus tuli Svedjehamniin

Istuu ympäristöönsä

– Perinteistä venevajaa mukaileva opastusrakennus on toteutettu niin, että se kunnioittaa kulttuurihistoriallista arvoa ja perinnerakentamista. Se istuu ympäristöönsä erinomaisesti, kertoo projektipäällikkö Jonna Hagström Metsähallituksen tiedotteessa.

Inforakennus on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Björkön osakaskunnan kanssa.

Kesän aikana myös Svedjehamnin ja Saltkaret-näkötornin lähellä kiertävälle Bodvattnet runt -luontopolulle on tuotu uudet maastokalusteet.

– Se on alueen suosituimpia retkeilyreittejä, jonne on toivottu lisää levähdyspaikkoja. Tänä kesänä rengasreitti on varustettu yhdellä lisäpenkillä ja kahdella uudella pöytäpenkillä, joista toinen on esteetön ja sijaitsee esteettömän polkuverkoston varrella. Lisäksi maastoon on rakennettu uudet infotaulut ja silhuetit, jotka kertovat muun muassa maankohoamisen aikajanasta, Hagström esittelee.

Pidemmän ulkoilureitin, Björköstä Panikeen tai päinvastoin, suunnitelmat käyvät läpi lupaprosesseja tämän syksyn ja ensi kevään aikana.

Maastossa suurimmat muutokset vaellusreitillä nähdään ensi kesän aikana.