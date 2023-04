Uusi urheilujohtaja toivoo sitoutumista tavoitteisiin – esittäytyy tänään jäähallilla suurelle yleisölle

Ison kokonaisuuden hallintaa

Kuhmossa 43 vuotta sitten syntynyt Koski jääkiekkoili itse lukioikään, kunnes pelit päättyivät aivotärähdyksiin. Tosin hän itse näkee, ettei pelaajapolku olisi välttämättä muutenkaan vienyt kovin pitkälle.

– Sanoisin, että Kajaani ja mestis olisi ehkä ollut ihan maksimi. Se oli sellainen, jota ehkä silloin mietin, mutta sitten se loppui, eikä enää tarvinnut miettiä pelaamista.

Lajin parissa Koski kuitenkin pysyi, sillä hän ryhtyi heti valmentamaan.

– Olin apuvalmentajana 1982 syntyneiden ikäluokalle. Itse olen syntynyt 1979, joten siinä oli kolme vuotta ikäeroa, ja olin vielä alaikäinen. Valmennus ja seuratyö ovat kulkeneet mukana siitä asti.

Sittemmin hän on tehnyt 20-vuotisen työuran valmennuspäällikkönä ja junioriseurojen urheilujohtajana eri kaupungeissa.

– Joukkuevalmennuksessa on omat hyvät puolensa, mutta minä haluan vaikuttaa isompaan kokonaisuuteen. Nyt Sportissa siihen on mahdollisuus, kun puhutaan koko urheilustrategian johtamisesta. Kysymys ei ole vain siitä, paljonko peli päättyy tänään illalla, vaan toiminnassa on muitakin arvoja ja pitkäjänteisyyttä.