Uusia päiväkoteja eri puolille Vaasaa, ja kasarmialueesta tulee oikea päiväkotikeskus – Vaasan varhaiskasvatuksessa tapahtuu lähivuosina paljon

Ristinummelle lisätilaa ja uutta suunnitteilla

Yksi asuinalue, jossa on tarvetta muutoksiin, on Ristinummi.

Ristinummen ja Vanhan Vaasan alueella varhaiskasvatuksen tilatarve on kasvanut, ja varsinkin ruotsinkielisiä paikkoja tarvitaan lisää.

Alkuvuodesta Esikon päiväkotia on laajennettu tilaelementeillä. Niissä on neljä identtistä tilaa. Joka ryhmällä on oma sisäänkäynti, eteinen, wc-tilat sekä kaksi huonetta.

Uusissa tiloissa toimivat nyt Esikon päiväkodin Kottarna-ryhmä sekä kolme ryhmää Kappelinmäen päiväkodista.

Kappelinmäen päiväkodissa on meneillään remontti, ja sinne palataan elokuussa.

Syksyllä tilaelementiin perustetaan uusi ruotsinkielinen ryhmä. Sinne siirtyy myös kaksi ryhmää Haga daghemistä, sillä Haga skolan tiloissa alkaa remontti.

Koska osa Ristinummen ja Vanhan Vaasan alueen päiväkodeista vaatisi lähivuosina suuria peruskorjauksia, on suunniteltu yhden uuden päiväkodin rakentamista. Tontti on jo katsottuna valmiiksi Kappelinmäentien varrella, päiväkoti Esikon vieressä.

Teeriniemelle helpotusta ensi vuonna

Teeriniemelle valmistuu vuonna 2024 suomenkielinen päiväkoti 150 lapselle. Sinne tulee 8 ryhmää 0–6-vuotiaille. Rakennustyöt ovat vauhdissa, ja päiväkoti otetaan käyttöön maaliskuussa 2024.

Päiväkoti tehdään nykyisen päiväkodin viereiselle tontille, Teeriniemenkadun ja Joutsenenkadun risteykseen. Uudisrakennuksen valmistuttua vanha, 1980-luvulla rakennettu päiväkoti puretaan, koska se vaatisi mittavan peruskorjauksen.

Teeriniemen päiväkodin eskarilaiset ovat tänä keväänä osallistuneet lorutyöpajaan, jossa he suunnittelivat taiteilijoiden kanssa sisältöä päiväkodin julkisivuun asennettavaan Lorupuu-teokseen.

Päiväkodin henkilökunta on puolestaan osallistunut käyttäjätyöpajoihin.

– Päiväkodissa on olennaista, minne ripustetaan haalarit ja missä pestään kädet. Henkilökunnan palautteen perusteella kehitimme kulkuja päiväkotiin ja tilanjakoa kahdessa kerroksessa, sanoo Vaasan kaupungin rakennuttajapäällikkö Emilia Sorama tiedotteessa.

Päiväkodin muunneltavat tilat ovat iltaisin vanhempainyhdistyksen ja muiden tapahtumien käytettävissä.