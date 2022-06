Vaasa-keikka venyi yli kymmenvuotiseksi – Mies Jamaikalta pelasi itsensä VPS-legendaksi

Oveluutta ja räjähtävyyttä

"Steven Morrissey on löytänyt Vaasasta sielullisen paikan jalkapallouransa eteenpäin viemiseen.

Hän on tehnyt asioita oikein ja seura on tehnyt asioita oikein, kun tällainen pitkä ja kestävä keskinäinen luottamus on löytynyt. Se on harvinaista nykymaailmassa. Samalla kulttuurinen sopeutuminen on osoitus jalkapallon kansainvälisyydestä.

Stevenin pelissä on edelleen runsaasti oveluutta ja räjähtävyyttä."

Janne Lindberg, VPS:n urheilujohtaja, valmentaja