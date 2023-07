Vaasa-lehden jakaja nauttii helposta ja itsenäisestä työstä

Purola on haaste

Kanniston mukaan etenkin harvaan asutulle maaseudulle on vaikeampi saada jakajia kuin kaupunkialueelle.

Se johtuu siitä, että alueet ovat suuria, postilaatikot harvassa ja jakamiseen tarvitaan oma auto.

Välillä jakajia ei riitä näille haastaville alueille, ja muiden piirien jakajat saavat halutessaan ottaa jakoon itselleen ylimääräisiä piirejä. Aina tämä ei onnistu, ja silloin Kannisto sekä SSM:n Vaasan-yksikön muu henkilökunta jakaa Vaasa-lehden.

Näistä syistä Vaasa-lehti saattaa joskus tulla myöhässä.

– Kaupungissa jakajiksi on tulijoita enemmän kuin on piirejä. Kaupunkialueella on vain muutama haastava piiri, kuten Purola. Talvella siellä on pyörällä hankala kulkea, jos pikkuteitä ei ole aurattu, Kannisto sanoo.