Vaasa-lehden jakajia on Vaasassa noin 100 – Heidän ansiostaan saat lehden kotiin joka viikko

Sinnikkyyttä ja peruskuntoa

Vaasa-lehteä jakaa Vaasassa noin 100 jakajaa. Jakelualueita eli -piirejä on noin 150. Pienimmillään yksi jakelualue on yhden korttelin kokoinen. Siinä saattaa olla kuitenkin useita satoja kotitalouksia, jos kortteli on täynnä kerrostaloja.

Lehteä jaetaan myös naapurikuntiin, joissa jakelupiirit ovat isompia.

– Maaseudulla, kuten Laihialla ja Maalahdessa, jakaja tarvitsee oman auton. Piirit ovat niin isoja, sanoo jakeluyhtiö SSM Länsi-Suomen Vaasan yksikön päällikkö Niko Rajamäki.

Jakajia tarvitaan koko ajan lisää.

– Vaihtuvuus on suurta, kun ihmisille tulee elämänmuutoksia. Meillä on paljon opiskelijoita jakajina. Keväisin opiskelijat valmistuvat, ja moni muuttaa muualle. Silloin on pulaa jakajista, sanoo SSM Länsi-Suomen aluevastaava Tiina-Mari Kannisto.

Kaupunkialueella jakaja ei tarvitse omaa autoa, vaan jakelu tehdään kävellen.

– Jakajalla pitää olla hyvä peruskunto, että jaksaa kulkea portaissa lehtipinot sylissä. Ja sisua pitää olla, ettei heti luovuta. Oman jakelualueen opettelemiseen pitää antaa itselle aikaa, mutta siihen tulee rutiini. Tarvittaessa opetamme piirin jakajalle ihan talo talolta.

Jakeluyhtiön puhelimet soivat erityisesti keskiviikkona ja torstaina.

– Vaasa-lehden jakoaika on keskiviikkona kello 9–21. Joskus soitetaan jo iltapäivällä, että lehti ei ole tullut, vaikka jakeluaikaa on vielä jäljellä, Rajamäki sanoo.

Jakajat saavat itse päättää, mihin aikaan tekevät kierroksensa. Jos alueella on uusi jakaja, hänen aikataulunsa voi olla eri kuin edellisellä jakajalla.

Jakajan palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Palkkaan vaikuttaa myös piirissä olevien talouksien määrä ja esimerkiksi se, montako painotuotetta kullakin viikolla jaetaan.

Useita syitä myöhästymiseen

Jos Vaasa ei kolahda postilaatikkoon keskiviikkona, syitä saattaa olla useita.

– Korona-aikana meillä on ollut paljon jakajia sairaana. Silloin töissä olevat jakavat ensin oman piirinsä ja jakavat sitten sairastuneiden piirit. Tuuraajalle oudon piirin jakaminen on tietysti hidasta. Paikkaukset pyritään tekemään torstaina kello 12 mennessä, Kannisto sanoo.

Erittäin tavallinen syy myöhästymiseen on kerrostalon alaoven lukituksen muuttuminen.

– Alaoven koodi on saattanut vaihtua, eikä isännöitsijä ole ilmoittanut siitä meille. Tai yleensä auki oleva ovi onkin nyt lukittu, eikä meille ole toimitettu avainta, Rajamäki luettelee syitä.

Kun jakaja ilmoittaa toimistolle, että ei päässyt sisään johonkin taloon, lukitusasiaa ryhdytään selvittämään.

– Siihen saattaa mennä monta viikkoa, että isännöitsijä teettää ja toimittaa meille avaimen taloon.