Vaasa-lehden lukijat ovat päässeet vuoden mittaan vaikuttamaan paljon lehden sisältöön – Tässä vuoden 2022 huippukohtia lehdessämme

Myös eläimet kiinnostavat

Kissatalon tarinat -sarjalla on oma, vankka lukijakuntansa. Analytiikan mukaan myös jutut koiratarha Kulkurista, koskettava kertomus dementoituneesta Mindy-koirasta, joka eksyi Köklotissa, ja jättiläiskilpikonna Luigista kertova juttu ovat olleet erittäin luettuja.

Vuoden aikana Vaasa-lehden verkkosivulla on ollut noin 220 000 vierailua eli yli 4 200 vierailua viikossa. Sivunäyttöjä on noin 360 000.

Vaasa-lehteä luetaan edelleen pääasiassa paperilehtenä. Paperilehtemme jaetaan ilmaiseksi koteihin Vaasassa, Mustasaaressa, Laihialla, Vöyrillä ja Maalahdessa sekä Isonkyrön Tervajoella.

Painosmäärä on joka viikko 58 400 kappaletta.

Vaasa on kerran viikossa ilmestyvä kaupunkilehti, jonka katse on koko ajan eteenpäin. Teemme juttuja muun muassa siitä, mitä tapahtumia kaupunkiimme ja lähiseudulle on tulossa, minne voisimme mennä vaikka koko perheen kanssa, mitä täällä tapahtuu.

Ilmoitukset ja journalistisesti toimitetut jutut muodostavat kokonaisuuden. Aina emme ehdi tehdä juttuja kaikesta, mitä seudulla tapahtuu, mutta onneksi yritykset ja yhteisöt kertovat niistä ilmoituksissaan.

Ilmoitusten ansiosta Vaasa-lehti voidaan jakaa lukijoille ilmaiseksi.